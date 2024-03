E' una sfida tra Chiesa e Immobile:

"Immobile si gioca il posto in Nazionale e vorrà fare di tutto in questi due mesi. Sicuramente questo cambio sarà importante per lui. Ma per me se dovesse arrivare un'offerta dall'Arabia credo che ci penserebbe sul serio. A fine carriera se una società ti fa capire che non punta più su di te, che fai? Chiesa invece se la Juve non rinnova non credo che rimarrà. E' troppo importante però e sarebbero dei pazzi se non lo tenessero".

Domani Napoli-Atalanta: Napoli che ha preparato la sfida senza il tecnico:

"E' l'ultima chiamata per il Napoli. Ha tutte le carte per fare filotto, ma non c'è più tempo da perdere per un posto Champions".

Fiorentina-Milan, si torna in campo dopo la morte di Barone:

"Darà una partita particolare. Come successo con Astori, Firenze in queste situazioni si ricompatta. Sarà una grande festa in onore di chi ha dato tanto alla Fiorentina. Sarà difficile per il Milan, a cui mancherà anche Theo Hernandez".

