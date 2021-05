Pardo: “Conte ha aperto e chiuso ciclo Juve. Se non ha garanzie guarda altrove”

Il giornalista ha parlato a Tutti Convocati della situazione dell'Inter e di chi potrebbe sostituire il tecnico

"L'Inter ha delle specificità, nel medio periodo l'equilibrio lo trova. Il brand Inter è cresciuto. L'Inter ha speso tanto, deve trovare delle efficienze, la qualificazione alla Champions è indispensabile così come il ritorno dei tifosi. Conte lo conosciamo, è un fenomeno, è appassionato di sfide e rivoluzioni e lui la sua sfida l'ha vinta. Ha aperto e chiuso il ciclo della Juve. Se non ha la garanzia di un obiettivo ambizioso si guarda intorno. Conte lo hai preso per questo. Sarri ha un senso dal punto di vista dello storytelling, ma dal punto di vista della rosa devi fare qualcosa".