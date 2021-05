CorSera / Inter, possibili ripercussioni. Tottenham? L’idea di Conte. Allegri…

Il Corriere della Sera spiega la situazione in casa nerazzurra in attesa della decisione definitiva sul futuro di Antonio Conte

Alessandro De Felice

Le posizioni tra l'Inter di Zhang e Antonio Conte restano distanti. Dopo aver conquistato lo scudetto le parti potrebbero già separarsi per visioni diverse sul futuro. Da una parte Suning non può garantire al tecnico di mantenere la squadra sui livelli attuali per la necessità di contenere i costi, dall'altra Conte vorrebbe iniziare un ciclo vincente senza perdere pezzi pregiati della rosa.

Il Corriere della Sera spiega: "La condizione finanziaria dell’Inter, nonostante pochi giorni fa abbia chiuso un finanziamento da 275 milioni, impone la vendita di uno-due giocatori di fascia alta, Lautaro e Bastoni sono i primi indiziati, e di chiudere il mercato in attivo".

Oggi le condizioni sono cambiate rispetto a quando Conte fu convinto da Zhang a sposare il progetto Inter. Il quotidiano aggiunge: "Le condizioni oggi sono cambiate, le promesse iniziali non possono più essere mantenute e la società sta studiando una possibile via d’uscita. Lo stipendio dell’allenatore per la prossima stagione è di 13 milioni netti, possibile un accordo per l’addio a 6 milioni".

In caso d'addio, Marotta deve individuare l'erede di Conte: "In un mondo ideale il sostituto è sempre stato Max Allegri, con cui ci sono stati contatti nelle settimane passate. L’allenatore potrebbe decidere di non aspettare l’Inter e ritornare alla Juve. Il club nerazzurro ha un altro problema: non è scontato incassare il sì da un allenatore di alto profilo come Allegri che dovrebbe accettare il ridimensionamento. Nella peggiore delle ipotesi, l’Inter potrebbe essere costretta a virare su un tecnico di seconda fascia, più economico e meno affascinante".

La volontà di Conte

Per il Corriere della Sera la parola fine non è stata ancora scritta ma la crisi è probabilmente peggiore di quella di un anno fa, prima dell'incontro di Villa Bellini. "L’eventuale separazione può avere ripercussioni anche sulle scelte dei giocatori". Se dovesse lasciare l'Inter, su Conte si potrebbero fiondare altri club, tra cui il Tottenham: "Conte non considera nessuno per il momento. Preferirebbe continuare in un’Inter più forte: ora è difficile".