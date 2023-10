Prandelli: “Lautaro sfortunato, ma l’Inter ha creato tantissimo. Dopo la finale è consapevole”

L’Inter ha vinto senza i gol di Lautaro: un ulteriore segnale di forza?

«L’argentino è sempre più il leader tecnico e carismatico dei nerazzurri a prescindere dai gol. Contro il Benfica, a differenza di Salerno, non è stato accompagnato dalla buona sorte sotto porta: basta pensare al palo, alla traversa e alle parate di Trubin. Detto questo, il fatto che i nerazzurri abbiano creato tanto e segnato con Thuram è un segnale di forza della squadra di Simone Inzaghi. Lautaro è la guida, ma l’Inter ha tante alternative e dopo la finale di Champions dello scorso anno gioca con una consapevolezza maggiore tanto in campionato quanto in Champions. La vittoria contro i portoghesi spingerà i nerazzurri anche in Serie A».