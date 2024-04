"Nel 2023 di derby Inzaghi ne ha vinti cinque fra campionato, Coppa Italia e Champions League, segnando 12 gol e subendone uno soltanto. Dovrà ripetersi. Il pareggio col Cagliari a San Siro, arrivato sei ore dopo quello rossonero a Reggio Emilia col Sassuolo, lascia infatti il distacco fra le milanesi a 14 punti. Per la seconda stella, non basterà il pari. Ma c’è da scommettere che non si sarebbero comunque accontentati, il tecnico e i suoi giocatori. Non Çalhanoglu, che lunedì prossimo in uno stadio per tre quarti rossonero sarà sommerso dai fischi dei suoi ex tifosi. Non Lautaro, che non segna da febbraio e che la gara col Cagliari se l’è vista in tribuna, a poca distanza dal numero uno della Fifa, Infantino. È interista e non lo nasconde", aggiunge il quotidiano.