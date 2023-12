Inter, ora Inzaghi ha anche il fattore Sommer. Fare male all’Inter è diventata un’impresa

"La notte di Napoli lo eleva a pilastro nerazzurro: prima su Elmas e poi su Kvaratskhelia, Yann è stato semplicemente perfetto. Rispettivamente sullo 0-0 e poi sullo 0-1, in momenti pesanti: il destro da fuori del macedone è stato respinto da un volo plastico a mettere il pallone in angolo, il georgiano stava già esultando quando ha lasciato andare il diagonale mancino verso il secondo palo nell’azione mediaticamente monopolizzata dal contatto in area di rigore tra Acerbi e Osimhen".

"Anche Victor è stato neutralizzato da Sommer, con l’attaccante che però si trovava in fuorigioco. Un guizzo comunque degno di nota, su tentativo ravvicinato. Ecco che Yann è stato decisivo più di quanto non racconti il punteggio ampiamente dalla parte dei nerazzurri: non a caso gli interisti lo considerano il migliore in campo. Per distacco. Nel sondaggio proposto dal club su X, è lo svizzero l’Mvp eletto. Oltre il 50% dei voti, battuta la concorrenza interna di tre che hanno inciso e non poco sul match: Barella, Calhanoglu e Thuram".

"Fare male all’Inter pare un’impresa. Nonostante le assenze di Pavard e Bastoni, ora forse anche di De Vrij. Sommer ha di fatto sbandato solamente in occasione dell’unica sconfitta stagionale, in casa contro il Sassuolo. Solo in quel match e contro il Bologna, con lo svizzero in porta i nerazzurri hanno incassato più di un gol in una partita. L’ex Bayern ha tenuto la porta inviolata ben nove volte in 14 giornate, più le due su quattro del girone di Champions League. Merito di una fase difensiva che funziona, certo, ma anche della capacità di diventare protagonisti quando gli avversari riescono ad arrivare al tiro: i portieri delle grandi squadre devono fare così. Il punto interrogativo sul post Onana è da rimuovere: questa Inter ha garanzie anche tra i pali. Oltre al miglior attacco c’è anche la miglior difesa: scenario da scudetto", aggiunge Gazzetta.

