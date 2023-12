Inter, è Thuram il pezzo del puzzle che mancava. Apporto totale, viaggia come Milito e Adriano

"Il suo apporto è totale anche perché è fatto di corse in difesa e non solo sgasate davanti, incalcolabile perché va al di là dei numeri freddi. Eppure certi dati di Thuram colpiscono davvero, soprattutto se messi in controluce nella storia nerazzurra. Finora il francese ha preso parte a 11 gol (cinque reti, sei assist) e, tra i giocatori dell’Inter che hanno esordito in A dal 2004-05, solo Milito (13) e Adriano (14) erano stati così decisivi nelle prime 14 partite. Gli altri due centravanti erano programmati per il gol, mentre il nuovo interista è un 9 atipico, di movimento, perfetto per esaltare Lautaro.