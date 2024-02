"La partita di San Siro è stata una bella botta perché ci sta perdere, ma credevo la Juve avesse un po' accorciato il gap con l'Inter e, invece, domenica si è vista troppa differenza. I miei anni in bianconero, però, mi hanno insegnato che non si deve mollare, bisogna credere allo scudetto sino alla fine, perché nel calcio tutto può succedere. Per esempio, nel 1997-98 perdemmo 1-0 con l'Inter di Ronaldo, ma Lippi nello spogliatoio a fine partita ci caricò: "Vinceremo il campionato". Ecco, l'ho sempre detto, mi piacerebbe sentire anche Allegri e i dirigenti parlare di sogno scudetto, per cavalcare l'entusiasmo che si è creato. E spero che il ko di Milano non faccia perdere lo spirito di questa Juve, il vero segreto".