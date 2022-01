Tuchel: “Ho visto le partite dell’Inter quando c’era Lukaku, non è scienza missilistica”

Il tecnico del Chelsea torna a parlare della situazione dell'attaccante belga

Thomas Tuchel è sicuro, Romelu Lukaku tornerà a segnare con una certa regolarità. Questione di tempo e capire come entrare nei meccanismi del suo Chelsea, poi per Big Rom la strada sarà in discesa. "Gli manca un po' di fiducia ed è quello che cerchiamo di trasmettergli che è forse la cosa più difficile perché gli attaccanti sono giocatori sensibili".

"Ma non si tratta solo di Romelu, ma di tutti i nostri attaccanti. Ricordo quando c'erano molte critiche per Harry Kane all'inizio della stagione. Ma alla fine è quello che è. È un attaccante da tanti gol. Se ho visto le partite dell'anno scorso dell'Inter? Sì, posso guardare le partite e posso vedere dove e come giocava Romelu con l'Inter. Direi che non è scienza missilistica".