Carragher: “Lukaku? Spogliatoio Chelsea una bomba a orologeria. Sei mesi dopo…”

L'ex giocatore commenta il difficile momento che il belga sta vivendo allo Stamford Bridge

Romelu Lukaku sognava di tornare al Chelsea, un sogno che si è concretizzato in estate. Ma col tempo Big Rom si è reso conto che forse aver lasciato l'Inter non è stata una grande idea. Dalle colonne del Telegraph, Jamie Carragher parla del momento complicato che sta attraversando il belga: "Quando Lukaku ha firmato per il Chelsea,si diceva era che fosse un giocatore diverso da quello che aveva lasciato il Manchester United. Sei mesi dopo, c'è solo un'osservazione valida da fare sul suo ritorno a Stamford Bridge. Non lo è".