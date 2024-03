"C'è molta soddisfazione intanto per i tre punti presi ma anche per la prestazione e per non aver concesso neanche una rete. Sono contenta per le ragazze, per questo percorso intrapreso col giusto atteggiamento e con la giusta mentalità, che è quella necessaria per affrontare la Fiorentina che è tra le prime della classifica. Dovevamo fare questo tipo di partita, nella Poule Scudetto ci sono squadre forti e attrezzate, non ci sono altre vie se non affrontarle col giusto atteggiamento. Roma? Prima o poi le incontriamo tutte, anche la Roma è in un ottimo stato di forma, cercheremo di lavorare in settimana per recuperare energie spese oggi su un campo pesante e poi ci prepareremo al meglio per la sfida"