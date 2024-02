A sorpresa è ripresa la trattativa tra l'Inter e l'entourage di Denzel Dumfries per il rinnovo del contratto. Il giornalista commenta la notizia

A sorpresa è ripresa la trattativa tra l'Inter e l'entourage di Denzel Dumfries per il rinnovo del contratto. Il giocatore ha rivisto la sua posizione e il club nerazzurro è tornato a sedersi al tavolo per trattare. Non è escluso, quindi, che alla fine l'esterno olandese rinnovi e resti a Milano.