Dopo una prima fase di stallo, come raccontato da FcInter1908.it, la trattativa per il rinnovo tra l'Inter e l'entourage di Denzel Dumfries è di nuovo nel vivo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, c'è già stato più di un contatto tra l'entourage del calciatore e la dirigenza di viale della Liberazione. "Denzel ha capito che non è facile trovare un'altra squadra che gli garantisca di competere ad alti livelli come l'Inter, di guadagnare uno stipendio importante e di vivere in una città che gli piace come Milano. Ecco perché ha rivisto la sua posizione e il club della famiglia Zhang è stato felice di sedersi di nuovo al tavolo per trattare", sottolinea il quotidiano.