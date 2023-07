Botta e risposta tra ex Inter, Perisic chiama Vidal sui social e lui risponde: “Sei una…”

Sono tanti gli ex giocatori nerazzurri che continuano a sentirsi sui social e incontrarsi quando riescono. L'Inter ha sempre avuto come caratteristica quella di vivere in un'atmosfera familiare. Ivan Perisic e Arturo Vidal, per esempio. L'ex giocatore croato ha chiamato Arturo Vidal a commentare su Instagram una foto. Ivan ha condiviso uno scatto che lo immortala con gli addominali perfetti bene in vista, probabilmente dopo aver eseguito un allenamento.