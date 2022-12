Vidal senza limiti: “Punto al Mondiale 2026. Futuro? Voglio diventare allenatore e…”

Arturo Vidal è in Cile per trascorrere le vacanze dopo la sua prima stagione con la maglia del Flamengo. In una lunga intervista l'ex centrocampista nerazzurro ha offerto diversi spunti su quello che sarà il suo futuro dopo il ritiro. "Penso che ultimamente la nazionale cilena abbia perso un po' di rispetto e affetto. Le critiche sono state molto forti. Ci sono molte critiche per essere stati esclusi dal Mondiale, ma nessuno ricorda quando abbiamo alzato due coppe America, quanto sia stato difficile e importante; dopo due anni tutti se ne sono dimenticati. L'Argentina vive ancora con il ricordo della Coppa America, la festeggiano ogni volta che possono e nessuno gli dice niente".