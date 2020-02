L’emergenza data dal diffondersi del coronavirus ha limitato le attività stampa previste per la sfida di Europa League in programma domani a Milano, ma non gli allenamenti dell’Inter. I nerazzurri si sono preparati con Antonio Conte per affrontare la sfida contro il il Ludogorets. Diversi giocatori hanno condiviso sui social scatti che raccontavano la seduta e Antonio Candreva ha voluto suonare la carica: “Al lavoro e pronti per domani”.