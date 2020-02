Inter-Ludogorets, la probabile: Conte manda in campo soltanto due titolari in ottica Juve

Vigilia di Europa League per l’Inter. Domani sera, in un Meazza chiuso al pubblico, arriva il Ludogorets per il ritorno dei sedicesimi di finale. Nerazzurri chiamati ad archiviare la pratica qualificazione forti del 2-0 ottenuto in Bulgaria all’andata. Antonio Conte si affida alle seconde linee: soltanto Barella e Lukaku saranno in campo dal primo minuto sia domani che domenica con la Juventus. Queste le scelte del tecnico:

INTER (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Sanchez, Lukaku.