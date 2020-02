Inter, Conte: “Sbagliato pensare alla Juve. Sottovalutare il Ludogorets? Ho ragazzi intelligenti”

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Antonio Conte, tecnico nerazzurro, ha presentato così la gara di domani sera contro il Ludogorets di Europa League: “E’ dispiaciuto il fatto di non poter giocare contro la Samp, ma tutto è continuato nella stessa maniera. Abbiamo cercato di sfruttare questo riposo forzato per lavorare su aspetti fisici e tattici. Non mi auguro di sottovalutare l’impegno, ho ragazzi intelligenti che sanno che la cosa primaria domani è la qualificazione agli ottavi: ogni partita ha insidie, dovremo entrare in campo con la giusta concentrazione sapendo che c’è un obiettivo importante.

Qualche novità? Noi abbiamo una rosa di giocatori, in questa competizione che porta via energie fisiche e nervose, e dovremo essere bravi a far ruotare la squadra e a far entrare tutti in condizione e nella nostra idea tattica. Al tempo stesso anche abbinare il risultato. La Juventus? Pensiamo alla partita di domani, sarebbe sbagliato pensare alla prossima: significherebbe non essere concentrati. Dobbiamo andare di partita in partita e la più importante è quella di domani”.