Social scatenati, Cuadrado conquista i tifosi dell’Inter: “Li hai fatti impazzire, Panita!”

Il ritorno di Juan Cuadrado in quella che per anni è stata la sua casa ha avuto alcuni risvolti interessanti. L'esterno nerazzurro ha messo in campo una prestazione molto buona tenendo conto che tutto lo stadio lo ha fischiato con grande determinazione (i suoi ex tifosi non hanno gradito per nulla la scelta del colombiano di trasferirsi a Milano, sponda nerazzurra) ad ogni suo tocco di palla. Cuadrado, come ha raccontato un Simone Inzaghi molto orgoglioso della sua prestazione, ha stretto i denti nonostante il fastidio e ha giocato a mille appena è stato chiamato in causa.