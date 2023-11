Inter, post partita gelido per i nerazzurri. Guasto alle pompe e docce fredde all’Allianz

I giocatori protagonisti di Juve-Inter non si sono potuti lavare per via di un problema idraulico che rendeva le docce fredde

"Non bastava il freddo gelido di Torino: temperatura intorno ai 4 gradi. Per i giocatori anche un “freddo” dopo partita. Pare, infatti, che dopo il fischio finale dell’arbitro Guida, le docce dell’Allianz Stadium non funzionassero negli spogliatoi: rispetto al solito, meno pressione dell’acqua e giocatori che, di fatto, non hanno potuto lavarsi per un guasto alle pompe. Quelli interisti sono andati via subito in pullman, rimandando l’appuntamento con bagnoschiuma e shampoo una volta tornati a Milano. Dopo una partita senza particolari emozioni in campo, almeno alla fine un piccolo brivido per tutti", scrive La Gazzetta dello Sport.