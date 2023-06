Champions, anche Zhang Jindong a tifare Inter: eccolo in maglia nerazzurra in Cina – FOTO

Tanti sono stati i tifosi nerazzurri che in Cina hanno tifato per la squadra di Inzaghi. Fra loro, anche Zhang Jindong, gran capo di Suning

La finale di Champions League tra Manchester City e Inter è stata seguita ovviamente in tutto il mondo. Tanti sono stati i tifosi nerazzurri che in Cina hanno tifato per la squadra di Inzaghi, poi sconfitta 1-0 dai Citizens. Fra loro, anche Zhang Jindong, gran capo di Suning e padre del presidente dell'Inter Steven.

Eh sì, come testimonia la foto, Jindong era presente negli uffici di Suning prima dell'inizio della partita di Istanbul con la maglia nerazzurra addosso, in mezzo ai dipendenti e pronto a gustarsi lo spettacolo e a tifare per i ragazzi di Inzaghi. Si parlava di un suo approdo a Istanbul, poi non riuscito, ma Jindong non è voluto comunque mancare all'appuntamento.