Juve-Inter, Thuram su Instagram: “Buon punto”. Arnautovic: “AssistKing”

In tredici presenze in Serie A ha segnato quattro gol e nove li ha fatti segnare. Questa sera ha servito il nono assist in campionato, anche stavolta a Lautaro Martinez, autore del 13esimo gol in 13 presenze. La premiata ditta ThuLa continua il suo percorso e rinforza la sua coesistenza fatta di complicità e spettacolo.