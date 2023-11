Marchegiani: “Sommer portiere da big. Onana? Per quei soldi lo avrei portato in carriola”

Luca Marchegiani, ex portiere e opinionista per Skysport, ha parlato del pareggio tra Juventus e Inter a Torino e si è soffermato anche sulla corsa scudetto. «Più brutto il secondo tempo, nel primo c'è stato più pressing, più tentativi di recuperare palla alta da parte della Juve, due bei gol, simili per come sono stati generati e per come sono stati finalizzati. Sommer? La Bundesliga è diversa dalla Serie A, il portiere è più sollecitato, fa tante più parate ed è facile fare errori, lui è un portiere da grandi squadre, sa quello che serve e lo dà ad ogni partita, qualche incertezza su un gol ma bravo», ha detto.