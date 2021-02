Inter, la risposta di Lukaku ad un tifoso dello United infiamma gli animi nerazzurri

Big Rom ha chiarito in un botta e risposta con i tifosi sui social per chi batte il suo cuore ora: l'Inter è un sentimento. L'attaccante nerazzurro si è concesso sui social.

"Amo ogni momento vissuto all'Inter". Romelu Lukaku parla chiaro e in un botta e risposta con i tifosi (un momento social sempre molto gradito) disegna il suo sentimento per l'Inter. Perché l'Inter è un sentimento, sempre.

"Quando è che ritorni a casa", gli ha scritto un tifoso del Manchester United. E la risposta di Big Rom, che in nerazzurro ha ritrovato forma, solidità e numeri da top player, non si fa attendere. "Sono a casa in questo momento". Una risposta che ha infiammato ancora di più il popolo nerazzurro. L'Inter è un sentimento. Sempre.