Inter, Lukaku è già in una Top 5 da urlo. E c’è un mantra scolpito nella testa dei giocatori

Romelu Lukaku ha una media realizzativa impressionante. E nella testa dei giocatori dell’Inter c'è un mantra ormai scolpito

Gianni Pampinella

Ieri Romelu Lukaku sui social ha risposto ad alcune domande dei follower. Una in particolare avrà fatto piacere ad Antonio Conte: "Con Lautaro è la comunicazione continua. Abbiamo un’intesa speciale, ma la cosa più importante è che lavoriamo per la squadra lavoriamo per la squadra".

Quel mettere sempre il noi davanti l'io tanto caro al tecnico nerazzurro, un mantra ormai scolpito nella testa dei giocatori dell’Inter. E a proposito dell'attaccante belga, la Gazzetta dello Sport sottolinea la media realizzativa impressionante di Big Rom: 57 gol in 71 gare. "E in Serie A è già in una Top 5 da urlo. Col gol al derby, Romelu è arrivato a quota 40 reti in 58 presenze nel campionato italiano: con lo stesso numero di partite hanno fatto meglio solo Cristiano Ronaldo – guarda un po’ – con 47 centri, Shevchenko, Ronaldo il fenomeno e Montella con 42 e Diego Milito con 41".

"Ma Lukaku ha in mente qualcosa di ancora più prestigioso, come l’accoppiata scudetto/classifica marcatori, capitata 28 volte nella storia della Serie A. E di queste 28 volte, la metà riportano al grande duello Inter-Juve. Il destino a volte si diverte con i ricorsi storici: chi è stato l’ultimo nerazzurro a fare il double? Ibra, ovvio. Ma oltre al nuovo grande nemico ci sono nomi da leggenda come Boninsegna, Mazzola, Meazza e Serena. Ma più che ai record, Lukaku va a caccia di un trofeo per legarsi sempre di più alla storia nerazzurra".