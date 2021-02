Lukaku: “Amo ogni momento con l’Inter. Ecco perché la coppia con Lautaro funziona così”

Sui propri profili social, Romelu Lukaku, attaccante belga dell'Inter, ha organizzato una sessione di Q&A a tinte nerazzurre

"I miei tre obiettivi per la fine della stagione? Mi concentro sul presente e guardo alla prossima partita. Fin qui ho amato tutti i momenti vissuti all'Inter, solo che sento la mancanza dei tifosi negli stadi. Amo vivere in Italia. Il mio gol in nerazzurro preferito? Quello segnato l'anno scorso contro il Napoli. Fra la Serie A e la Premier League ci sono delle differenze, sono due campionati diversi. Ci ho messo un po' per adattarmi. Cosa ho detto dopo il gol al Milan? Un sacco di me...a dovuta all'adrenalina. La coppia con Lautaro? La comunicazione è fondamentale! Abbiamo un ottimo feeling, ma ciò che più importa è che lavoriamo per la squadra! Se ho qualche rimpianto in carriera? No, uso i fallimenti come motivazioni per il futuro. Solskjaer? Sta facendo un grandissimo lavoro. Lo amo come manager e come persona e non posso che augurargli il 100% per il futuro".