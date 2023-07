Vincolo San Siro? I Verdi esultano: “Ora Sala convinca Inter e Milan a ristrutturare il Meazza”

Come vi abbiamo riportato, si va verso il vincolo della Sovrintendenza sullo stadio San Siro, che così non potrebbe essere abbattuto

Come vi abbiamo riportato, si va verso il vincolo della Sovrintendenza sullo stadio San Siro, che così non potrebbe essere abbattuto per consentire a Inter e Milan di costruire nella zona un nuovo impianto. Il leader degli ambientalisti milanesi, Carlo Monguzzi, ha esultato così:

"Oggi è una buona giornata per l’ambiente! Grazie al vincolo sul Meazza eviteremo l’emissione di 210mila tonnellate di Co2 per il suo abbattimento e salveremo 45mila mq di verde dal cemento, perché il nuovo stadio non verrà costruito. Grazie anche a una Funzionaria dello Stato competente e con schiena dritta; fa male a lamentarsi il comune perché ha solo applicato la legge. E noi e i comitati da anni diciamo inascoltati al comune che per legge un manufatto come il Meazza dopo 70 anni non può essere abbattuto".