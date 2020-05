Moratti: “Non mi aspettavo lo sfogo di Chiellini”, Paola Ferrari: “Non è uno sfogo, ha scritto…”

Intervenuto ieri sera alla Domenica Sportiva, Massimo Moratti si è espresso anche sulle frasi di Giorgio Chiellini (estrapolate dal suo libro in uscita) a proposito dell’odio nei confronti dell’Inter. “Sono con Tardelli, mi è dispiaciuto: mi è simpatico, è un ragazzo per bene e intelligente. Lo sfogo non me l’aspettavo, mi è dispiaciuto. Mi spiace per Balotelli, è un bravo ragazzo ma è sempre trattato in questa maniera”.

Non è d’accordo Paola Ferrari, conduttrice della DS, che non vuole minimizzare le frasi del giocatore bianconero: “Non è uno sfogo. Ha scritto un libro. Quindi pensato, riletto e meditato”. E con lei concorda anche il giornalista Gianni Riotta, che giorni fa aveva ricordato che cosa pensasse Javier Zanetti di Giorgio Chiellini (anche Pupi ne aveva scritto in un libro, citandolo come esempio negativo).