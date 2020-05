Chiellini: “Odio l’Inter”. Tardelli risponde: “Dispiaciuto. L’odio per un club genera altro odio”

“Odio sportivamente l’Inter, non posso non odiarla”. Queste le parole di Giorgio Chiellini nel corso di una recente intervista concessa ai microfoni di Repubblica qualche giorno fa. Marco Tardelli, ex centrocampista, ha replicato alle dichiarazioni dello juventino attraverso questo post su Twitter: “Sono veramente dispiaciuto delle dichiarazioni di Giorgio Chiellini, capitano della nazionale, della Juventus e uomo di spicco nel direttivo AIC. Parole dure nei confronti di compagni, colleghi che dovrebbero considerarlo un punto di riferimento. L’audio dichiarato verso un altro club crea audio. Da capitani come Zoff e Scirea ho imparato il rispetto per l’avversario anche nella lotta più dura”.