Moratti: “Triplete? Ci credevamo tutti. Icardi per l’Inter è finito. Lautaro? Sarebbe ottimo…”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni della Domenica Sportiva. Primo argomento ovviamente il Triplete conquistato dieci anni fa: “Il segreto? Non lo so, altrimenti ci saremmo ripetuti (ride, ndr). Ci credevano tutti, dai giocatori all’allenatore: io stesso pensavo che un successo così grande sarebbe arrivato, siamo andati avanti giorno per giorno tenendo duro finché la cosa si è realizzata. La tenacia è una dei mezzi che permettono di vincere”.

Finire il campionato?

“Tutti abbiamo voglia di vedere il calcio perché appassiona e collega i nostri sentimenti. Poi bisogna vedere se è giusto in un momento come questo. E’ normale che le autorità abbiano paura a far ripartire il campionato. E’ normale ci siano titubanze da parte del ministro, che deve avere un senso di responsabilità molto forte”.

E’ più facile tenere Lautaro o lasciare Icardi al PSG?

“Non lo so, credo sarebbe ottimo tenere Lautaro: ha un grande potenziale, non l’abbiamo visto tutto. C’è curiosità di vedere cosa diventerà: ha grandi doti e sogniamo cosa può fare con Lukaku. Non so quanto sia facile se è vero l’interesse di grandi club. Icardi per l’Inter immagino sia qualcosa di finito: sarà il PSG a decidere se tenerlo o scambiarlo. E’ un grandissimo giocatore, sarebbe per loro un vantaggio tenerlo, come per altri se fosse scambiato”.

Rientrare nel calcio?

“Non penso proprio. L’Inter è in ottime mani, le speranze sono in questa buona proprietà che ha i mezzi, la voglia e la visione per far bene. Sarebbe inutile pensare di tornare e non ne ho intenzione”.

Cosa pensa manchi a quest’Inter per essere come quella del Triplete?

“E’ una squadra completamente diversa. L’attacco è ottimo se rimane Lautaro, la difesa è ottima: il problema credo sia sul terzino sinistro, ma tanto giocano a tre dietro. Il centrocampo è buono: se Sensi e Barella hanno continuità, allora si potrà cominciare ad avere speranze concrete. Eriksen potrebbe essere un grande centrocampista, ma non ha potuto ancora dimostrarlo“.

Cosa può fare l’Inter per aiutare Milano?

“L’Inter si è mossa molto bene, è stata la prima squadra che ha impedito alla Primavera di giocare la Youth League. Ha protetto giocatori e la società per proteggere tutti. Ha fatto capire quanto fosse grave questa cosa: l’Inter si è comportata molto bene”.

Le parole di Chiellini?

“Sono con Tardelli, mi è dispiaciuto: mi è simpatico, è un ragazzo per bene e intelligente. Lo sfogo non me l’aspettavo, mi è dispiaciuto. Mi spiace per Balotelli, è un bravo ragazzo ma è sempre trattato in questa maniera”.