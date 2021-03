Pistocchi contraddice Capello: “Tutto in gioco”, Ziliani: “Sono gli arbitri a…”

Il campionato è davvero finito come dica Fabio Capello? Pistocchi non è d'accordo e Ziliani ha una teoria molto precisa in merito...

Redazione1908

Maurizio Pistocchi non è per niente d'accordo con quanto affermato da Fabio Capello, ieri sera. L'ex tecnico della Juventus ha infatti affermato che lo scudetto sarebbe ormai deciso. "Mi meraviglio molto che un tecnico esperto come Fabio Capello possa considerare il campionato già finito. Ho visto i sorpassi della Juve all’Inter (67/2002) della Lazio alla Juve (2000) della Juve al Milan (73) e campionati decisi all’ultima giornata. Tutto è ancora in gioco", ha ribattuto Pistocchi.

La risposta di Ziliani

"Il campionato sarebbe strafinito (a dispetto dei precedenti che hai citato) perché il Milan è in declino e la Juve una squadra scombiccherata. Ma come sempre la stanno tenendo in vita gli arbitri. Senza trattamenti di favore sarebbe in zona Europa League ai livelli della Lazio", ha risposto Paolo Ziliani a Pistocchi sui social.