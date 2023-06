Pistocchi celebra i tifosi dell’Inter: “Pubblico fantastico”, poi risponde ad un fan juventino

Maurizio Pistocchi ha analizzato i momenti più significativi di Manchester City-Inter : "La Coppa dalle Grandi Orecchie ha sentito il richiamo del City, l’Inter nel primo tempo resiste con concentrazione e organizzazione al palleggio dei campioni d’Inghilterra, lasciando solo due occasioni, un sinistro di Bernardo Silva fuori di poco e uno di Haaland parato da Onana . Nella ripresa, sullo 0:0 Lautaro spreca su Ederson , Rodri porta avanti il City con un destro millimetrico e subito dopo Foden a botta sicura si fa parare il sinistro da Onana. L’Inter reagisce con rabbia, Dimarco di testa prima colpisce la traversa, poi Lukaku . Proprio Lukaku ha sulla testa il pallone dell’1:1, ma lo spreca colpendo Ederson . La Champions 2023 va al City, che realizza il Triplete, il secondo per Guardiola , che conquista la sua terza Coppa e raggiunge 35 trofei in carriera".

Onore all'Inter e ai suoi tifosi

"L’Inter si è battuta al massimo delle sue possibilità ed esce sconfitta ma non battuta, e il suo fantastico pubblico ha tributato alla squadra l’applauso che va a chi ha dato tutto. Il calcio italiano non porta a casa neanche un trofeo, ma dimostra di essere tornato competitivo. Ed è già un grosso passo in avanti", ha sottolineato Pistocchi focalizzandosi sui tifosi nerazzurri, che in questa stagione hanno dato un enorme supporto alla squadra. Tifosi che hanno sognato insieme ai giocatori un finale diverso a Istanbul. Spazio, sul profilo Twitter del giornalista sportivo, anche per una frecciatina ad un tifoso bianconero che parlava dei debiti dell'Inter: "I debiti non sono un problema se puoi pagarli. I bilanci falsi sono un problema. C’è il carcere".