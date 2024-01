Sinner conquista l’Australian Open, l’Inter: “Che partita! Il primo Slam non si scorda mai”

Una gara incredibile che non era iniziata nel migliore dei modi, ma ancora una volta Jannik Sinner ha dimostrato di essere un assoluto fenomeno. Il giovane tennista italiano ha battuto il russo Daniil Medvedev che si arrende 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3. A 48 anni dal Roland Garros di Adriano Panatta, l’Italia torna ad avere un campione Slam.

Sui social l'Inter si è congratulata con Sinner per una storica impresa. "Che partita! Complimenti per l’Australian Open Jannik, il primo Slam non si scorda mai".