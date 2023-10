Skriniar chi? Benjamin l’interista Pavard nuovo idolo dei tifosi: “Ma come abbiamo fatto…”

Benjamin Pavard si sta prendendo l'Inter un passo alla volta. Anticipi, chiusure pulite, passaggi intelligenti: il difensore francese si è fatto notare anche ieri grazie ad una prestazione impeccabile contro il Benfica. I giornali sportivi hanno evidenziato la sua classe, definendolo di un'altra categoria. Sempre lucido e pacato, fare la cosa giusta a volte passa in secondo piano. Non nel suo caso. Benjamin l'interista (come si era definito lui il giorno sull'aereo che lo stava portando a Milano a conoscere la sua nuova squadra) ha già incantato San Siro.