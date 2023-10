GdS – Thuram, palla fenomenale. Pavard carica la Nord. Mkhitaryan letture da campione

Bastoni 7 - C'è tanto di suo, nella vittoria dell'Inter. Perché alza i ritmi della pressione, portandosi oltre la metà campo. E diventa un fattore anche in costruzione.

Pavard 7 - Crescendo costante, praticamente perfetto sull'uomo, dà l'impressione di sciogliersi partita dopo partita anche in fase offensiva. E dà anche la carica alla Nord.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.