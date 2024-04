Inter, Thuram: “Frustrazione per pari, ma siamo pronti per quello che verrà”

Thuram, dopo la partita col Cagliari, ha commentato sui social il pareggio maturato nella gara che precede il derby. "Un po’ di frustrazione per il risultato di stasera, ma siamo pronti per quello che verrà", ha scritto il francese che dopo la rete del momentaneo vantaggio ha esultato come il suo compagno, Lautaro, che era fuori per squalifica.