Thuram segna ed esulta come Lautaro. L’argentino condivide sui social

Il giocatore francese ha segnato l'uno a zero col Cagliari e ha imitato il Toro con le mani proprio come fa il compagno argentino che stasera era in tribuna per squalifica

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 aprile 2024 (modifica il 15 aprile 2024 | 01:52)

Il gol dell'uno a zero contro il Cagliari (la partita poi è finita due a due) lo ha segnato Thuram. L'attaccante nerazzurro ha deciso di esultare alla Lautaro (come il figlio di D'Ambrosio). Prima si è girato verso la Curva Nord e ha fatto il segno del Toro con le mani, proprio come fa il suo compagno d'attacco, e poi ha lo ha cercato con lo sguardo. Il suo amico Lauto era in tribuna, accanto alla moglie, era squalificato e non era a disposizione.