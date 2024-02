Gleison Bremer ha sintetizzato la sconfitta rimediata a San Siro contro l' Inter con una breve riflessione postata sui social. "Dispiace perché eravamo in partita e ci abbiamo provato fino all’ultimo minuto. Partita decisa da un episodio. Continueremo a lavorare e dare tutto per questa maglia", ha scritto il difensore brasiliano rivolgendosi ai tifosi bianconeri.

I tifosi della Juventus non sono d'accordo con quanto affermato da Bremer. Sotto il post Instagram si leggono infatti numerosi messaggi provenienti dalla tifoseria della Vecchia Signora, tutti sullo stesso tono: "Insomma, forse solo tu, Danilo e Tek eravate in partita... gli altri sicuramente no", scrive una tifosa. E poi ancora: "Da un episodio? Di grazia che non ce ne hanno fatti 4 o 5... due li ha salvati Tek e uno tu!", "Diciamo che per un episodio no, tu hai fatto una partita monumentale ma ci hanno preso a pallonate, letteralmente".