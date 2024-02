Adani: "Quando l'Inter prende Calhanoglu a parametro zero, chi lo avrebbe preso? La Juve ha preso Locatelli e tutti volevano Locatelli. Nessuno pensava che Calhanoglu diventasse questo centrocampista, il lavoro è un valore. L'Inter che prende due anni fa come rinforzi Darmian e Acerbi, non può essere paragonata a Bremer e Danilo. L'Inter che prende a parametro zero Mkhitaryan che non voleva nessuno, se non l'Inter. O Calhanoglu che non voleva nessuno, se non l'Inter. Non è Locatelli pagato 40 milioni o Rabiot che è il centrocampista che fa la finale del Mondiale. In attacco l'Inter perde Lukaku e Dzeko e mette uno, che è Thuram, che nessuno qui considerava di quel livello. Ma la Juve 1 anno e mezzo fa ha preso Vlahovic a 90 milioni. Come potete dire che è così superiore l'Inter? Lo ha dimostrato sul campo col valore del lavoro. Io parlo del percorso dei giocatori nel biennio. Non date valore al lavoro. Come gioca l'Inter? Ha giocato alla pari col Manchester City, la Juve l'anno scorso il Maccabi Haifa sembrava il Barcellona".