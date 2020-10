Vidal: “Felice di tornare a competere in Champions con più entusiasmo che mai! Forza Inter!”

Se c’è un uomo, all’interno dello spogliatoio dell’Inter, che può dare mentalità vincente da una parte e carica dall’altra in vista del ritorno in Champions League, quello è senza ombra di dubbio Arturo Vidal. Che, tramite i suoi canali social, ha espresso così tutto il suo entusiasmo alla vigilia dell’esordio nella massima competizione europea per club con la maglia nerazzurra addosso:

“Felice di tornare a competere in @championsleague e con più entusiasmo che mai!!! Forza Inter!”