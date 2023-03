Zaniolo: gol e vittoria Galatasaray. Sui social l’abbraccio con Icardi

Il giocatore ex Roma ha segnato dopo 11 minuti dall'ingresso in campo e il club turco ha celebrato la vittoria con una foto sua e di Maurito

Zaniolo subito decisivo con il Galatasaray. L'ex giocatore della Roma è entrato a inizio ripresa e, al debutto nella Super Lig, ha deciso la gara contro il Kasimpasa. Al giocatore sono bastati 11 minuti in campo, era entrato all'inizio del secondo tempo al posto di Yunus Akgun. Con quel gol la squadra turca ha ripreso la sua marcia in testa alla classifica del campionato turco. Il club ha esultato su Twitter con la foto dell'abbraccio tra il giocatore autore del gol e Icardi, due ex Inter. E ha scritto: "Un'altra storia d'amore meglio di Twilight".