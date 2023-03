Rigoristi Inter, da oggi gerarchie nette: decide Inzaghi. Alla LuLa si aggiunge un altro nome

iò a cui si è assistito a La Spezia in occasione del primo rigore calciato (e sbagliato) da Lautaro Martinez non dovrà più ripetersi

Ciò a cui si è assistito a La Spezia in occasione del primo rigore calciato (e sbagliato) da Lautaro Martinez non dovrà più ripetersi. Servono gerarchie chiare e nette per togliere dubbi anche su questo fronte. Secondo la Gazzetta dello Sport, sarà Simone Inzaghi a decidere un ordine che entrerà in vigore da oggi in poi. A Lukaku e Lautaro Martinez si aggiungerà anche Calhanoglu. Scrive la rosea: