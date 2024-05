I tifosi dell'Inter si interrogano sul futuro di Lautaro Martinez e sull'esito per la trattativa per il rinnovo di contratto dell'attaccante

I tifosi dell'Inter si interrogano sul futuro di Lautaro Martinez e sull'esito per la trattativa per il rinnovo di contratto dell'attaccante. Ne ha parlato anche Antonio Paganin a TMW Radio. Ecco le sue parole:

Lautaro rimarrà all'Inter?

"Penso che la situazione sia chiara. In questo momento, indipendentemente dal cambio, ci sono dei parametri da seguire e non si va a sforare, altrimenti vorrebbe dire tornare nel baratro dell'indebitamento. E poi si può ripercuotere tutto sul gruppo, con una processione di agenti che chiedono ritocchi in alto. Ci sono regole per perseguire un risanamento, dispiace che la situazione sia questa ma nel caso si monetizzerebbe da una cessione".