"Come per tutta l’Inter, anche per Simone si sta schiudendo un mondo nuovo. Il tecnico a Zhang era legato da amicizia sincera e pure nell’epoca laziale il rapporto con Lotito era simbiotico. Adesso si riparte da zero, ma tutto il management di Oaktree si è complimentato con Inzaghi per lo scudetto appena messo sul petto e mostrato apprezzamento per il futuro da percorrere insieme. Hanno semplicemente ribadito la voglia di continuare a vincere e allargare la bacheca con lo stesso tecnico al timone. Al di là dell’abilità in panchina, in Inzaghi vedono uno “stile” giusto per la nuova era. Tanto basta al momento, l’allenatore si siederà poi come ogni anno accanto a Marotta-Ausilio-Baccin per parlare della programmazione della nuova stagione. Il giorno giusto potrebbe essere domani, mentre oggi in sede si terrà il meeting della proprietà con tutta l’area corporate. Il nuovo contratto nero su bianco di Simone sarà affare della dirigenza la settimana prossima, quando è atteso in sede l’agente di Simone Tullio Tinti", aggiunge Gazzetta.