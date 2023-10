Acerbi: “Più deluso che arrabbiato. Europeo? Nessun problema, altrimenti andiamo a lavorare”

«Loro, con grande umiltà, hanno continuato a correre tutti insieme, anche grandi giocatori come Kane che tornava fino al limite dell’area. Tutti in difesa e tutti pronti a riattaccare, con ferocia: questo ci deve far pensare. Invece dopo il 2-1 basta, noi abbiamo smesso di giocare: non va assolutamente bene. Spalletti non è arrivato per inventare la luna: può dirci le cose più giuste del mondo, ma poi dipende da noi, mettersi lì a lottare a testa bassa. Quello non te lo insegna il mister, ce l’hai dentro tu e se non lo fai, poi non puoi pretendere di venire a Wembley a vincere».