Italia, Acerbi: “Bisogna fare qualcosa in più. Non avevamo la loro cattiveria”

Anche Francesco Acerbi ha commentato la sconfitta dell'Italia contro l'Inghilterra in trasferta. Queste le sue parole, riportate dal sito della federazione: “Nel primo tempo siamo andati bene. A parte il rigore, loro hanno fatto molto poco. Nel secondo tempo non abbiamo iniziato bene e sul 2-1 non era facile. Nel calcio si può sbagliare, ma per valere certe cifre bisogna fare qualcosa in più, non c'era quella cattiveria che avevano loro. Se non sei pari a loro, vai in difficoltà”.