Dimarco: “Inter, tornato grazie a una persona. Lukaku? E’ andata come hanno scritto”

C'è anche Federico Dimarco tra gli ospiti dell'ultima puntata di Stasera c'è Cattelan in onda su Rai 2. Il laterale dell'Inter, reduce dal doppio impegno con la maglia dell'Italia, si è concesso al noto presentatore e grande tifoso nerazzurro. Qui le sue parole, raccolte da Fcinter1908.it: "Qualificazione per l'Europeo? Faremo il possibile per farcela. Essere sempre concentrati è una parte importante del nostro lavoro, perché se manca la concentrazione in campo può succedere di tutto. Non è facile isolarsi, ma un giocatore deve essere bravo a farlo".