"Salernitana, Atletico Madrid e Lecce. Sono queste tre le partite che Francesco Acerbi perderà nei prossimi dodici giorni, anche se rimane un grosso punto di domanda pure sul recupero di campionato contro l’Atalanta in programma a San Siro il 28 febbraio". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alle condizioni fisiche di Acerbi, che ieri ha svolto alcuni esami all'Humanitas per verificare il problema alla gamba destra capitatogli in Roma-Inter.

"Essendo il polpaccio uno dei punti più delicati, la parola “lieve” non deve trarre in inganno: il centrale azzurro dovrà rimanere fermo per almeno un paio di settimane e solo se il recupero sarà completo, allora Inzaghi potrà gettarlo nuovamente nella mischia. Altrimenti, vista l’importanza del giocatore nei meccanismi difensivi dell’Inter, non verranno corsi rischi e si aspetterà inizio marzo (Inter-Genoa del 4 o la trasferta di Bologna il weekend successivo). Anche perché è la seconda volta in stagione che Acerbi si fa male al polpaccio destro: nel primo caso, la lesione fu più importante e il difensore rimase fermo ai box per più di un mese, fermandosi il 7 agosto e rientrando nel derby del 16 settembre. Dunque, si agirà con la massima cautela", commenta Tuttosport.