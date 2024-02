Ieri l'Inter ha diramato un comunicato ufficiale in merito alle condizioni fisiche di Francesco Acerbi: ecco quando potrebbe tornare

Ieri l'Inter ha diramato un comunicato ufficiale in merito alle condizioni fisiche di Francesco Acerbi, uscito per un problema al soleo della gamba destra. Non sono stati resi noti i tempi di recupero ma la sensazione è che l'ex Lazio possa restare fuori un paio di settimane: