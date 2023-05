Adani: “Credevo nel Milan, ma ora ha solo il 5% di possibilità. Se l’Inter…”

Daniele Adani, nel corso della puntata odierna della "Bobo TV" in onda su Twitch, ha fatto la sua previsione su Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League: "Lautaro 24 gol, Giroud 13. Dzeko 14, Rebic 3. Lukaku 12, Origi 2. Correa 4, Ibrahimovic 1. Io avevo detto che il Milan avrebbe passato il turno, ma ora devo cambiare pronostico. In questo momento il Milan non è "gioca o non gioca Leao", ci sono problemi di diversa natura: prende dei gol incredibili, ne ha presi 41, è molto vulnerabile.